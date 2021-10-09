Hedef Holding Halka Arz
- İzahname
- Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fiyat Tespit Raporu
- KVKK Metni
- Hedef Holding Bağımsız Denetim Raporu_30.06.2021
- Hedef Holding Bağımsız Denetim Raporu_31.12.2020
- Geri Alım Emri Taahhüdü
- Hedef Holding Bağımsız Hukukçu Raporu
- Hedef Holding Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı
- HSY Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı
- Şile Tarla ve Bina Değerleme Raporu
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